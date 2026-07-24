На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовика, один из них загорелся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Курьяновской набережной в Москве произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
- Один из грузовиков опрокинулся и загорелся, пострадавших нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы, после чего один из них опрокинулся и загорелся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, на Курьяновской набережной 1 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одно транспортное средство опрокинулось с последующим возгоранием", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавших в результате ДТП нет.
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7 декабря 2025, 18:05