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На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовика, один из них загорелся - РИА Новости, 24.07.2026
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12:53 24.07.2026
На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовика, один из них загорелся

Грузовик опрокинулся и загорелся после ДТП на Курьяновской набережной в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Курьяновской набережной в Москве произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
  • Один из грузовиков опрокинулся и загорелся, пострадавших нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на юго-востоке Москвы, после чего один из них опрокинулся и загорелся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, на Курьяновской набережной 1 произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП одно транспортное средство опрокинулось с последующим возгоранием", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавших в результате ДТП нет.
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