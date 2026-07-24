На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На 15-м километре трассы Вилюй произошло ДТП с участием микроавтобуса, водитель которого отвлекся на телефон.

В результате аварии пострадали 8 человек, один из которых был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали на 15-м километре трассы Вилюй в результате опрокидывания микроавтобуса, водитель которого отвлекся на телефон, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"В результате ДТП пострадали 8 человек", — говорится в сообщении полиции в " Макс ".

Авария произошла утром 24 июля в районе дорожного участка № 2. Как пояснили в полиции, водитель отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, зацепил обочину, и автомобиль опрокинулся. В салоне находились работники одного из предприятий.

По данным Вилючинской городской больницы, четверым пассажирам оказали амбулаторную помощь, один человек госпитализирован в краевую больницу в состоянии средней тяжести, остальные от медпомощи отказались.

Угрозы жизни пострадавших, по данным прокуратуры, нет.