Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 24.07.2026
На Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

На трассе Вилюй на Камчатке в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 15-м километре трассы Вилюй произошло ДТП с участием микроавтобуса, водитель которого отвлекся на телефон.
  • В результате аварии пострадали 8 человек, один из которых был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
  • Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали на 15-м километре трассы Вилюй в результате опрокидывания микроавтобуса, водитель которого отвлекся на телефон, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"В результате ДТП пострадали 8 человек", — говорится в сообщении полиции в "Макс".
Последствия ДТП недалеко от Вельска Архангельской области. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Архангельской области в ДТП пострадали шесть человек
22 июля, 10:52
Авария произошла утром 24 июля в районе дорожного участка № 2. Как пояснили в полиции, водитель отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, зацепил обочину, и автомобиль опрокинулся. В салоне находились работники одного из предприятий.
По данным Вилючинской городской больницы, четверым пассажирам оказали амбулаторную помощь, один человек госпитализирован в краевую больницу в состоянии средней тяжести, остальные от медпомощи отказались.
Угрозы жизни пострадавших, по данным прокуратуры, нет.
Прокуратура ЗАТО Вилючинск организовала проверку: будет дана оценка исполнению трудового законодательства и соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В Пензенской области подросток на питбайке попал в смертельное ДТП
22 июля, 19:15
 
ПроисшествияКамчатский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала