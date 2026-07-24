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В Белгороде мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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10:00 24.07.2026 (обновлено: 10:33 24.07.2026)
В Белгороде мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ

В Белгороде мужчина тяжело ранен из-за взрыва беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде произошла детонация дрона ВСУ.
  • Мужчина получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации дрона ВСУ в Белгороде, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
Белгороде в результате детонации беспилотника у мужчины минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем канале на платформе "Макс" уточнил, что осколками посекло две машины, стоявшие на перекрестке - водители ждали зеленого сигнала, за рулем второй машины была женщина, направлявшаяся на работу, она не пострадала.
По данным оперштаба, в поселке Дубовое Белгородского округа от детонации беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта. В Шебекинском округе в районе села Графовка и поселке Поляна при ударах дронов повреждены три грузовых автомобиля. В городе Шебекино вследствие атак дронов посечены две машины и социальный объект.
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"В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал "Камаз" - транспорт получил повреждения. В селе Илек-Пеньковка дрон ударил по частному дому - пробита кровля", - подчеркнули в оперштабе.
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