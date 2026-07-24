В Белгороде мужчина получил ранение из-за детонации дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации дрона ВСУ в Белгороде, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперштаба, в поселке Дубовое Белгородского округа от детонации беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта. В Шебекинском округе в районе села Графовка и поселке Поляна при ударах дронов повреждены три грузовых автомобиля. В городе Шебекино вследствие атак дронов посечены две машины и социальный объект.