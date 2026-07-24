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Новый главком ВСУ подтвердил правильность проведения СВО, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
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15:51 24.07.2026 (обновлено: 15:52 24.07.2026)
Новый главком ВСУ подтвердил правильность проведения СВО, заявил Песков

Песков: новый главком ВСУ Драпатый подтвердил правильность проведения СВО

© Фото : Минобороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Минобороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандальные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подтверждают правильность проведения СВО.
  • По словам Пескова, жители Донбасса правильно решили уйти из Украины, а президент РФ Владимир Путин правильно решил защитить их.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими скандальными заявлениями подтвердил правильность проведения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса, в частности.
"Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин правильно решил защитить их… И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Кто такой Михаил Драпатый: биография нового главкома ВСУ
23 июля, 17:56
 
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