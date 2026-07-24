Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандальные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого подтверждают правильность проведения СВО.
- По словам Пескова, жители Донбасса правильно решили уйти из Украины, а президент РФ Владимир Путин правильно решил защитить их.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими скандальными заявлениями подтвердил правильность проведения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений, понятно, что они правильно решили уйти из Украины. И понятно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин правильно решил защитить их… И все мы правильно решили, что специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ту войну, которую развязал киевский режим", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Кто такой Михаил Драпатый: биография нового главкома ВСУ
23 июля, 17:56