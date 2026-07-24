Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главком ВСУ Драпатый ответит за свои экстремистские высказывания о россиянах, заявил Песков.
- Он подчеркнул, что они лишь подтверждают правильность проведения СВО для защиты проживающих в Донбассе.
- Глава СК России Бастрыкин ранее поручил дать заявлению генерала правовую оценку.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за оскорбление россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
В опубликованном в среду интервью генерал допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их "несознательным населением", среди которого якобы много криминальных элементов.
По словам представителя Кремля, это лишь подтверждает правоту Владимира Путина, начавшего СВО для защиты проживающих в Донбассе, а те, в свою очередь, сделали правильный выбор, решив отделиться от Украины.
В российском МИД слова главкома назвали доказательством нацистской сущности киевского режима. Директор ДМПЧ Григорий Лукьянцев призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и прочие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства в Киеве, допускающего расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Кто такой Михаил Драпатый: биография нового главкома ВСУ
23 июля, 17:56
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости, отказался прямо осудить заявление, прозвучавшее в интервью, сославшись на "уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации".
Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать высказываниям Драпатого правовую оценку.
В 2023 году СК России заочно предъявил ему обвинения. По данным ведомства, в 2017-м и 2019-м под его командованием украинские боевики более 70 раз обстреляли населенные пункты в Луганской и Донецкой народных республиках. В результате погибли и получили ранения 154 человека.