Краткий пересказ от РИА ИИ Новый главком ВСУ Драпатый ответит за свои экстремистские высказывания о россиянах, заявил Песков.

Он подчеркнул, что они лишь подтверждают правильность проведения СВО для защиты проживающих в Донбассе.

Глава СК России Бастрыкин ранее поручил дать заявлению генерала правовую оценку.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ответит за оскорбление россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В опубликованном в среду интервью генерал допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их "несознательным населением", среди которого якобы много криминальных элементов.

По словам представителя Кремля, это лишь подтверждает правоту Владимира Путина, начавшего СВО для защиты проживающих в Донбассе, а те, в свою очередь, сделали правильный выбор, решив отделиться от Украины.

В российском МИД слова главкома назвали доказательством нацистской сущности киевского режима. Директор ДМПЧ Григорий Лукьянцев призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и прочие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства в Киеве, допускающего расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости, отказался прямо осудить заявление, прозвучавшее в интервью, сославшись на "уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации".

Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать высказываниям Драпатого правовую оценку.