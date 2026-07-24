Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на полеты.
- Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на полеты, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.