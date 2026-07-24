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ВС России поразили плавучий док для подводных аппаратов в порту Измаил - РИА Новости, 24.07.2026
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09:31 24.07.2026 (обновлено: 12:37 24.07.2026)
ВС России поразили плавучий док для подводных аппаратов в порту Измаил

ВС России поразили в порту Измаил склады с подводными дронами ВСУ и плавучий док

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов в порту Измаила.
  • Групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по связанным с ВСУ целям продолжались ночью.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Измаила плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по связанным с ВСУ целям.
«

"В порту "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый") ... поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении.

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