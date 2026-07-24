ВС России поразили плавучий док для подводных аппаратов в порту Измаил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов в порту Измаила.
- Групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по связанным с ВСУ целям продолжались ночью.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили в порту Измаила плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.
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"В порту "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый") ... поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов", - говорится в сообщении.