В ДНР один человек погиб, еще один пострадал при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР один человек погиб и один мирный житель пострадал из-за атак БПЛА ВСУ.
- Водитель погиб при атаке на грузовой автомобиль на выезде из города Кировское, пострадавший в Калининском районе Горловки получает медицинскую помощь.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб, еще один мирный житель пострадал из-за атак БПЛА ВСУ в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что в Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.
Одному пострадавшему, который получил ранения от атаки в Калининском районе Горловки, оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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