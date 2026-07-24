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В ДНР один человек погиб, еще один пострадал при атаках ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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В ДНР один человек погиб, еще один пострадал при атаках ВСУ

В ДНР один человек погиб, еще один пострадал при атаках дронов ВСУ

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один человек погиб и один мирный житель пострадал из-за атак БПЛА ВСУ.
  • Водитель погиб при атаке на грузовой автомобиль на выезде из города Кировское, пострадавший в Калининском районе Горловки получает медицинскую помощь.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб, еще один мирный житель пострадал из-за атак БПЛА ВСУ в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Шахтерском муниципальном округе на выезде из города Кировское при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель.
Одному пострадавшему, который получил ранения от атаки в Калининском районе Горловки, оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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