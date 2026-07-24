ВС России уничтожили три украинских пункта управления БПЛА в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР.

Их обнаружили на Алексеево-Дружковском и Славянском направлениях.

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Три пункта управления БПЛА ВСУ были уничтожены военнослужащими "Южной" группировки войск в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск обнаружили точку запуска и управления беспилотными летательными аппаратами противника... В результате комбинированного поражения пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что другой пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен в подвале здания и уничтожен двумя ударными дронами.