Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три украинских пункта управления БПЛА в ДНР - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 24.07.2026
ВС России уничтожили три украинских пункта управления БПЛА в ДНР

Бойцы Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР.
  • Их обнаружили на Алексеево-Дружковском и Славянском направлениях.
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Три пункта управления БПЛА ВСУ были уничтожены военнослужащими "Южной" группировки войск в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск обнаружили точку запуска и управления беспилотными летательными аппаратами противника... В результате комбинированного поражения пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что другой пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен в подвале здания и уничтожен двумя ударными дронами.
На славянском направлении пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен расчетом беспилотных систем 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала