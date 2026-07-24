ВС России уничтожили три украинских пункта управления БПЛА в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР.
- Их обнаружили на Алексеево-Дружковском и Славянском направлениях.
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Три пункта управления БПЛА ВСУ были уничтожены военнослужащими "Южной" группировки войск в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск обнаружили точку запуска и управления беспилотными летательными аппаратами противника... В результате комбинированного поражения пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что другой пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен в подвале здания и уничтожен двумя ударными дронами.
На славянском направлении пункт управления БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен расчетом беспилотных систем 85-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18