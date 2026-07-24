Краткий пересказ от РИА ИИ Кирилл Дмитриев считает, что Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование.

Глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Хорошо, но этого недостаточно. Международный уголовный суд ( МУС ), вероятно, должен прекратить свое существование", - написал Дмитриев в соцсети X

Так глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора суда Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Еще в июне бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах, но окончательно его судьба решается голосованием на ассамблее государств-участников в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое проходит в пятницу.