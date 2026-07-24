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Международный уголовный суд должен перестать существовать, считает Дмитриев - РИА Новости, 24.07.2026
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22:56 24.07.2026
Международный уголовный суд должен перестать существовать, считает Дмитриев

Дмитриев: Международный уголовный суд должен прекратить свое существование

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев считает, что Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование.
  • Глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Хорошо, но этого недостаточно. Международный уголовный суд (МУС), вероятно, должен прекратить свое существование", - написал Дмитриев в соцсети X.
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Так глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора суда Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Еще в июне бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах, но окончательно его судьба решается голосованием на ассамблее государств-участников в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое проходит в пятницу.
Москва не признает юрисдикцию этого суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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