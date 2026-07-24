Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев считает, что Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование.
- Глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора МУС Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) должен прекратить свое существование, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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Так глава РФПИ прокомментировал сообщение о голосовании по вопросу окончательного отстранения от должности главного прокурора суда Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Еще в июне бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить Хана от должности прокурора в свете выдвинутого против него обвинения в домогательствах, но окончательно его судьба решается голосованием на ассамблее государств-участников в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которое проходит в пятницу.
Москва не признает юрисдикцию этого суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.