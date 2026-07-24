Дмитриев допустил, что США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что за словесным ответом США на штраф, наложенный Евросоюзом на компанию Google, скоро могут последовать огромные пошлины.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию заместителя госсекретаря США Джейкоба Хелберга, заявившего, что Брюссель теперь орудует законами как палашом, направленным против американской сметливости. По его словам, США не страшит честная конкуренция, однако закон ЕС о цифровых рынках, на основе которого был выписан штраф, сегодня действует не для того, чтобы "судить" во время игры, а чтобы наказывать победителей за победу.