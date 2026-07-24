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Дмитриев допустил, что США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google - РИА Новости, 24.07.2026
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01:38 24.07.2026
Дмитриев допустил, что США могут ответить на штраф, наложенный ЕС на Google

Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что за словесным ответом США на штраф, наложенный Евросоюзом на компанию Google, скоро могут последовать огромные пошлины
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что за словесным ответом США на штраф, наложенный Евросоюзом на компанию Google, скоро могут последовать огромные пошлины.
В четверг Европейская комиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках (DMA), обвинив ее в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничении возможностей для разработчиков приложений в Google Play. Компании предписано устранить нарушения в течение 60 дней, в противном случае ей грозят периодические штрафы в размере до 5% от ее мирового оборота.
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"ЕС атакует Google "палашом, направленным против американской сметливости", и американская реакция начинает проявляться - в виде резких слов, которые скоро могут перерасти в огромные пошлины", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию заместителя госсекретаря США Джейкоба Хелберга, заявившего, что Брюссель теперь орудует законами как палашом, направленным против американской сметливости. По его словам, США не страшит честная конкуренция, однако закон ЕС о цифровых рынках, на основе которого был выписан штраф, сегодня действует не для того, чтобы "судить" во время игры, а чтобы наказывать победителей за победу.
В четверг торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что решение Евросоюза оштрафовать Google почти на один миллиард долларов в рамках закона о цифровых рынках создает высокую неопределенность и ставит под угрозу стабильность трансатлантической торговли.
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ЭкономикаСШАРоссияБрюссельКирилл ДмитриевGoogleРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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