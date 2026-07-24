Шварц прокомментировал ситуацию вокруг ухода Маухуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что ситуация вокруг ухода марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба разрешится в ближайшие пару недель.
- Маухуб попросил "Динамо" о трансфере из-за проблем с игровым временем и желания играть за сборную Марокко.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что ситуация вокруг ухода из клуба марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба разрешится в ближайшие пару недель.
"У нас был прозрачный диалог. В течение пары недель обе стороны примут решение, как сложится ситуация", - сказал Шварц журналистам.
Маухубу 23 года, он выступает за "бело-голубых" с августа 2024 года. В прошлом сезоне марокканец провел 21 матч за "Динамо" в различных турнирах и забил 3 мяча. Маухуб выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но еще не играл за основную сборную Марокко.