Шварц прокомментировал ситуацию вокруг ухода Маухуба

"У нас был прозрачный диалог. В течение пары недель обе стороны примут решение, как сложится ситуация", - сказал Шварц журналистам.

Маухубу 23 года, он выступает за "бело-голубых" с августа 2024 года. В прошлом сезоне марокканец провел 21 матч за "Динамо" в различных турнирах и забил 3 мяча. Маухуб выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но еще не играл за основную сборную Марокко.