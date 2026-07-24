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Шварц прокомментировал ситуацию вокруг ухода Маухуба - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
13:19 24.07.2026
Шварц прокомментировал ситуацию вокруг ухода Маухуба

Шварц: ситуация вокруг ухода Маухуба разрешится в ближайшие недели

© Фото : Соцсети спортсменаЭль-Мехди Маухуб
Эль-Мехди Маухуб - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Эль-Мехди Маухуб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что ситуация вокруг ухода марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба разрешится в ближайшие пару недель.
  • Маухуб попросил "Динамо" о трансфере из-за проблем с игровым временем и желания играть за сборную Марокко.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что ситуация вокруг ухода из клуба марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба разрешится в ближайшие пару недель.
В четверг "Матч ТВ" сообщил, что Маухуб попросил "Динамо" о трансфере из-за проблем с игровым временем и желания играть за сборную Марокко.
"У нас был прозрачный диалог. В течение пары недель обе стороны примут решение, как сложится ситуация", - сказал Шварц журналистам.
Маухубу 23 года, он выступает за "бело-голубых" с августа 2024 года. В прошлом сезоне марокканец провел 21 матч за "Динамо" в различных турнирах и забил 3 мяча. Маухуб выступил на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, но еще не играл за основную сборную Марокко.
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