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Рэпера Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным - РИА Новости, 24.07.2026
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18:52 24.07.2026

Рэпера Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шона Комбса, известного как Diddy, поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным.
  • Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Diddy, который отбывает тюремный срок в США, поместили в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключенным, сообщает телеканал NBC.
"Комбс был помещен в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключенным в федеральной тюрьме". - говорится в публикации.
Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.
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