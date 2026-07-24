Рэпера Diddy поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шона Комбса, известного как Diddy, поместили в одиночную камеру после драки с другим заключенным.
- Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Diddy, который отбывает тюремный срок в США, поместили в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключенным, сообщает телеканал NBC.
"Комбс был помещен в одиночную камеру после того, как он ввязался в драку с другим заключенным в федеральной тюрьме". - говорится в публикации.
Комбс отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.