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Врач рассказала о состоянии девочки, сбитой грузовиком в Москве в марте - РИА Новости, 24.07.2026
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17:32 24.07.2026
Врач рассказала о состоянии девочки, сбитой грузовиком в Москве в марте

Пострадавшая в ДТП с грузовиком в марте девочка почти вернулась к обычной жизни

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тринадцатилетняя Мария Залогина, сбитая грузовиком на тротуаре в Москве, продолжает реабилитацию после операции на мозге и практически вернулась к обычной жизни.
  • После тяжелой травмы она потеряла все свои навыки, но благодаря работе специалистов начала разговаривать, есть сама и стоять с поддержкой.
  • Сейчас девочка проходит второй этап реабилитации, ей предстоит еще один в августе, при этом она вернулась к своей образовательной программе и не испытывает сложностей с мышлением.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тринадцатилетняя Мария Залогина, которую в марте сбил грузовик на тротуаре в Москве, после операции на мозге продолжает реабилитацию и сейчас практически вернулась к обычной жизни, сообщила РИА Новости врач-невролог отделения медицинской реабилитации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александра Топчий.
Шестнадцатого марта 2026 года на юго-востоке Москвы водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнюю девочку, находившуюся на тротуаре. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику имени Рошаля с черепно-мозговой травмой, скелетными повреждениями и ушибом внутренних органов, медики провели операцию.
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"Через семь дней после получения травмы и выхода из медикаментозной седации девочка вышла в минимальный уровень сознания, но, к сожалению, потеряла все свои навыки. Она не могла говорить, не могла контактировать с окружающими, то есть единственный метод взаимодействия с родителями, с персоналом, это была фиксация взгляда и перевод глаз в сторону обращения. Также у девочки не было никаких движений в конечностях", - рассказала Топчий.
Она уточнила, что благодаря работе специалистов хирургического и реабилитационного звеньев удалось обойтись без дополнительных вмешательств, через месяц Мария начала разговаривать, а чуть позже смогла есть сама и стоять с поддержкой.
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"От момента ее поступления до перевода из отделения реанимации из минимального сознания она фактически вернулась к своей обычной жизни, но с сохраняющимся неврологическим дефицитом, двигательным в большей степени", - рассказала невролог.
По словам врача, сейчас девочка проходит второй этап реабилитации, ей предстоит еще один в августе.
"Конечно, у нее сохраняются проблемы снижения нейродинамики, что требует большего времени, чтобы решить какие-то задачи, в отличие от своих сверстников", - пояснила невролог.
Мария вернулась к своей образовательной программе и не испытывает сложностей с мышлением.
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