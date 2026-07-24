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В брянском детсаду, где мальчик получил сотрясение мозга, выявили нарушения - РИА Новости, 24.07.2026
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13:22 24.07.2026 (обновлено: 13:23 24.07.2026)

В брянском детсаду, где мальчик получил сотрясение мозга, выявили нарушения

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном детском саду Брянска мальчик получил сотрясение мозга, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
  • В учреждении выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также отсутствие профильного образования у части персонала.
  • Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности детсада до устранения выявленных нарушений.
БРЯНСК, 24 июл – РИА Новости. Нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм выявлены в частном детском саду Брянска, где мальчик получил сотрясение мозга, в суд подан иск о приостановке деятельности учреждения, сообщили прокуратура и СУСК России по Брянской области.
В июне в региональном СУСК рассказали, что возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка в частном детском саду Брянска. Одновременно областная прокуратура пообещала проверить детсад, выяснить причины произошедшего, а также разобраться в условиях воспитания детей в дошкольном учреждении.
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"По версии следствия, днем 8 июня… воспитанник частного дошкольного учреждения… в результате ненадлежащего присмотра… упал с детской горки и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга", - сообщает СУСК на платформе "Макс".
Следователи уточнили, что расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. При этом в ходе следствия в работе частного детсада обнаружен целый ряд нарушений.
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"Выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, отсутствие у части персонала профильного образования для работы с детьми", - рассказали в следственном управлении.
Прокуратура по итогам своей проверки возбудила в отношении индивидуального предпринимателя, который руководит частным детсадом, административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, требований к условиям воспитания и обучения детей, а также нарушении требований пожарной безопасности.
"Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о признании его деятельности противоречащей требованиям закона и о приостановлении ее до устранения выявленных нарушений", - добавили в прокуратуре.
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