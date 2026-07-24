В брянском детсаду, где мальчик получил сотрясение мозга, выявили нарушения

Краткий пересказ от РИА ИИ В частном детском саду Брянска мальчик получил сотрясение мозга, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

В учреждении выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, а также отсутствие профильного образования у части персонала.

Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности детсада до устранения выявленных нарушений.

БРЯНСК, 24 июл – РИА Новости. Нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм выявлены в частном детском саду Брянска, где мальчик получил сотрясение мозга, в суд подан иск о приостановке деятельности учреждения, сообщили прокуратура и СУСК России по Брянской области.

В июне в региональном СУСК рассказали, что возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка в частном детском саду Брянска . Одновременно областная прокуратура пообещала проверить детсад, выяснить причины произошедшего, а также разобраться в условиях воспитания детей в дошкольном учреждении.

"По версии следствия, днем 8 июня… воспитанник частного дошкольного учреждения… в результате ненадлежащего присмотра… упал с детской горки и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга", - сообщает СУСК на платформе " Макс ".

Следователи уточнили, что расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. При этом в ходе следствия в работе частного детсада обнаружен целый ряд нарушений.

« "Выявлены нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, отсутствие у части персонала профильного образования для работы с детьми", - рассказали в следственном управлении.

Прокуратура по итогам своей проверки возбудила в отношении индивидуального предпринимателя, который руководит частным детсадом, административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, требований к условиям воспитания и обучения детей, а также нарушении требований пожарной безопасности.