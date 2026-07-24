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Новую кадровую программу запустили в Дагестане - РИА Новости, 24.07.2026
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Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
20:39 24.07.2026 (обновлено: 20:42 24.07.2026)
Новую кадровую программу запустили в Дагестане

В Дагестане запустили новую республиканскую кадровую программу

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил о запуске новой республиканской кадровой программы "Команда Дагестана", перспективные участники которой станут кандидатами на управленческие должности в регионе.
"Запускаем "Команду Дагестана"! Сегодня начинается прием заявок в новую республиканскую кадровую программу "Команда Дагестана" — это открытая, прозрачная и понятная система поиска, отбора, развития и карьерного сопровождения профессионалов. Здесь не будет никаких внутренних договоренностей и "своих" людей", – написал Щукин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для всех действуют единые правила: регистрация и заполнение электронной анкеты, онлайн-тестирование, решение практических кейсов, индивидуальные собеседования, обучение, стажировки и работа с опытными наставниками. По словам руководител региона, по итогам регистрации и тестирования он лично будет принимать решения о приглашении наиболее перспективных кандидатов на индивидуальные собеседования и их дальнейшем карьерном сопровождении.
Щукин также сообщил, что прием заявок и отбор проводятся по направлениям, а карьерное сопровождение будет под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике. До принятия окончательных кадровых решений участники смогут пройти обучение, стажировки и подтвердить свои компетенции при решении реальных профессиональных задач.
"Кадровый резерв "Команды Дагестана" станет основным источником для подбора кандидатов на управленческие должности Республики Дагестан. Программа открыта для каждого, кто чувствует в себе силы, обладает знаниями, готов брать на себя ответственность и честно работать на благо Дагестана. Подать заявку и узнать все подробности можно на официальном сайте программы: командадагестана.рф", – добавил врио главы региона.
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