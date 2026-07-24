Новую кадровую программу запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил о запуске новой республиканской кадровой программы "Команда Дагестана", перспективные участники которой станут кандидатами на управленческие должности в регионе.

"Запускаем "Команду Дагестана"! Сегодня начинается прием заявок в новую республиканскую кадровую программу "Команда Дагестана" — это открытая, прозрачная и понятная система поиска, отбора, развития и карьерного сопровождения профессионалов. Здесь не будет никаких внутренних договоренностей и "своих" людей", – написал Щукин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для всех действуют единые правила: регистрация и заполнение электронной анкеты, онлайн-тестирование, решение практических кейсов, индивидуальные собеседования, обучение, стажировки и работа с опытными наставниками. По словам руководител региона, по итогам регистрации и тестирования он лично будет принимать решения о приглашении наиболее перспективных кандидатов на индивидуальные собеседования и их дальнейшем карьерном сопровождении.

Щукин также сообщил, что прием заявок и отбор проводятся по направлениям, а карьерное сопровождение будет под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике. До принятия окончательных кадровых решений участники смогут пройти обучение, стажировки и подтвердить свои компетенции при решении реальных профессиональных задач.