Дорожные работы в Челябинской области вышли в активную стадию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл - РИА Новости. Сезон дорожных работ в Челябинской области в настоящее время находится в активной стадии, так, одновременно идет капитальный ремонт, ремонт и реконструкция автодорог во всех муниципалитетах, в том числе в Челябинске, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам главы региона Алексея Текслера, в 2026 году в регионе планируется привести в нормативное состояние более 700 километров дорог, значительный объем работ сосредоточен на юге области, при этом мероприятия по ремонту, строительству и модернизации дорожной сети предусмотрены практически во всех муниципалитетах. Так, масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры ведется в Челябинске.

"У Челябинска большие планы по дорожным работам на 2026 год. Сегодня в реализации – более 35 километров дорог. Это крупные, значимые проекты: улица Братьев Кашириных, проспект Победы, улица Кузнецова, Копейское шоссе и ряд других объектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

"В Челябинской области продолжается реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2026 году работы ведутся на 72 объектах региональной и муниципальной дорожной сети. Дорожный сезон вышел на активную стадию: подрядные организации одновременно работают на капитальном ремонте, ремонте и реконструкции автомобильных дорог. На одних участках уже укладывают новое асфальтобетонное покрытие, на других продолжают устройство основания дороги, водоотводных сооружений и другие этапы дорожного строительства", - говорится в сообщении.

Одними из первых объектов, завершенных в этом сезоне, стали ремонт автомобильной дороги Челябинск – Тимирязевский протяженностью 5,6 километра, участок автодороги Миасс – Златоуст протяженностью 8 километров, а также дорога Новокаолиновый — Кизиличик — Песчаный, на которой закончился капитальный ремонт, продолжавшийся три дорожных сезона, отмечает правительство.

Также, по данным пресс-службы, в рамках нацпроекта продолжается капитальный ремонт перекрестка автодороги Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района и автодороги поселок Красное Поле – поселок Полетаево. Полностью завершить капитальный ремонт объекта планируется до конца октября.

Объект имеет важное значение для транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации - ежедневно здесь проходит интенсивный поток автомобилей, поэтому после завершения ремонта повысится пропускная способность перекрестка и безопасность дорожного движения, поясняют власти.

"Работы на объекте идут в соответствии с планом. Сейчас основное внимание уделяем выполнению ключевых этапов ремонта, чтобы открыть движение по новой схеме уже в сентябре", — цитирует пресс-служба слова руководителя ООО "Стройконтинент" Дмитрия Краснова.

Кроме того, активные работы продолжаются на многих объектах национального проекта: так, на автомобильной дороге Бродоколмак – Сугояк специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На дороге Маячное – автодорога Троицк – Октябрьское продолжается устройство щебеночного основания из фракционированного щебня, которое станет основой новой дорожной одежды, отмечается в сообщении.

По итогам первого полугодия в рамках национального проекта уже введено в эксплуатацию 28 километров автомобильных дорог, работы на остальных объектах продолжаются в соответствии с графиком.

"Дорожный сезон сейчас находится в самой активной фазе. Практически ежедневно подрядные организации выходят на новые этапы работ, а первые завершенные объекты подтверждают, что реализация национального проекта идет в плановом режиме. До конца строительного сезона жители региона увидят результаты еще на десятках объектов", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова.