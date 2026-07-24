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Набиуллина рассказала об ожиданиях по дефициту бюджета в 2026 году - РИА Новости, 24.07.2026
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15:31 24.07.2026 (обновлено: 15:39 24.07.2026)
Набиуллина рассказала об ожиданиях по дефициту бюджета в 2026 году

Набиуллина: ЦБ ожидает дефицит бюджета в 2026 году на уровне 2% ВВП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России оценил первичный структурный дефицит бюджета РФ на уровне 2% ВВП в 2026 году.
  • Прогноз будет уточняться после представления правительством обновленного прогноза.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России сделал оценку возможной траектории структурного сальдо бюджета РФ, первичный структурный дефицит ожидается на уровне 2% ВВП в 2026 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В этом году фактически расходы идут значительно выше того, что укладывается в первоначальные планы. Мы заложили в этом году первичный структурный дефицит в размере 2% от ВВП, в следующем году - 1%, и в 2028 - 0,5%. Эти данные - это наша оценка, которая будет уточняться после того, как правительство представит обновленный прогноз. Вот наш базовый прогноз пока включает такую траекторию", – сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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