Бундесвер намерен восстановить военную базу в Зигмарингене, пишут СМИ

Сейчас на территории бывшей базы бундесвера в Зигмарингене расположен пункт первичного приема беженцев, однако в ближайшие недели военные планируют возвести там модульные контейнерные городки для размещения солдат и администрации.

Парламент ФРГ ранее принял закон, сохраняющий службу в армии (бундесвере) на добровольной основе. Вместе с тем в стране был введен воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.