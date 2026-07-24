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Бундесвер намерен восстановить военную базу в Зигмарингене, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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17:13 24.07.2026
Бундесвер намерен восстановить военную базу в Зигмарингене, пишут СМИ

DPA: бундесвер намерен восстановить военную базу в Зигмарингене для теробороны

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундесвер планирует восстановить закрытую 12 лет назад военную базу в Зигмарингене.
  • На территории базы будет развернут крупный центр сил территориальной обороны и штаб-квартира нового 112-го батальона.
  • Первое официальное построение 112-го батальона запланировано на 1 октября, а численность контингента достигнет тысячи военнослужащих на финальном этапе.
БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Бундесвер намерен восстановить закрытую 12 лет назад военную базу в городе Зигмаринген на юго-западе Германии и развернуть на ее территории крупный центр сил территориальной обороны, передает агентство DPA.
Как отмечается, решение бундесвера о возвращении на старые военные объекты связано с необходимостью обеспечивать инфраструктуру для нового формата добровольной военной службы, который начал действовать в Германии с 1 января.
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"Зигмаринген должен быть преобразован в центр сил территориальной обороны в (земле - ред.) Баден-Вюртемберг и стать штаб-квартирой нового 112-го батальона", - говорится в публикации.
По данным издания, штаб батальона разместится на территории бывшей казармы имени Графа Штауффенберга. Первое официальное построение батальона запланировано на 1 октября. Ожидается, что на финальном этапе численность размещенного в Зигмарингене контингента составит тысячу военнослужащих.
Сейчас на территории бывшей базы бундесвера в Зигмарингене расположен пункт первичного приема беженцев, однако в ближайшие недели военные планируют возвести там модульные контейнерные городки для размещения солдат и администрации.
Парламент ФРГ ранее принял закон, сохраняющий службу в армии (бундесвере) на добровольной основе. Вместе с тем в стране был введен воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
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