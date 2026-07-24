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В Орловской области за сутки уничтожили 13 дронов ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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08:10 24.07.2026 (обновлено: 08:11 24.07.2026)
В Орловской области за сутки уничтожили 13 дронов ВСУ

Клычков: в Орловской области за сутки уничтожили 13 БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орловской области за минувшие сутки уничтожены 13 вражеских БПЛА.
  • Повреждений и пострадавших нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тринадцать вражеских БПЛА уничтожены в Орловской области за минувшие сутки, никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 13 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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