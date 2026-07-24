В Орловской области за сутки уничтожили 13 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Орловской области за минувшие сутки уничтожены 13 вражеских БПЛА.
- Повреждений и пострадавших нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тринадцать вражеских БПЛА уничтожены в Орловской области за минувшие сутки, никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 13 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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