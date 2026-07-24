ПВО уничтожила БПЛА в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожен вражеский БПЛА.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вражеский БПЛА уничтожен в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, добавил губернатор.
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