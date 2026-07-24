ПВО уничтожила 17 БПЛА в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 17 вражеских БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 17 вражеских БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов, на местах работают оперативные группы.
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