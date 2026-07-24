Из-за атаки БПЛА в Ленинградской области загорелись склады Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возгорание на складах Wildberries произошло в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти.
- Причиной возгорания стало попадание БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Возгорание на складах Wildberries произошло в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
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