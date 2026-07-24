Над Брянской областью сбили 204 украинских БПЛА за сутки

БРЯНСК, 24 июл – РИА Новости. Уничтожено 204 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам Ковальчука, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.