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ФСБ показала кадры ликвидации бомбы, заложенной агентом Киева под машину - РИА Новости, 24.07.2026
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09:23 24.07.2026
ФСБ показала кадры ликвидации бомбы, заложенной агентом Киева под машину

ФСБ показала видео обезвреживания заложенной агентом Киева под автомобиль бомбы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России задержала гражданку РФ, которая планировала организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб.
  • На видео, опубликованном ФСБ, показано обезвреживание взрывного устройства, заложенного под автомобиль.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ФСБ России показала на видео, как было ликвидировано взрывное устройство, которое россиянка подложила под автомобиль по заданию спецслужб Украины.
Ранее в пятницу ведомство сообщило, что оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности России по заданию украинских спецслужб. Она согласилась на совершение теракта в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в одну из стран Евросоюза.
На видео, которое опубликовала ФСБ России, видно, как мобильный робототехнический комплекс обезвреживает взрывное устройство, заложенное под автомобиль. После чего раздается сильный хлопок.
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