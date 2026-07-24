Восемь пострадавших при атаке на склад в Котовске выписали из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемь пострадавших в результате атаки на склад Wildberries в Котовске выписали из больницы.

В стационарах Тамбовской области продолжают лечение четыре человека, один из них в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном.

Десять человек направлены на лечение в Москву, из них двое в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписаны из больницы, сообщило правительство региона.

В четверг региональное правительство сообщало о том, что врачи выписали одного из пострадавших, в больницах оставалось 11 человек.

"Из городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове продолжают выписывать пострадавших в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, на амбулаторное лечение уже выписаны восемь пациентов", - говорится в сообщении

Власти отмечают, что в стационарах Тамбовской области на лечении находятся четыре человека: один в состоянии средней степени тяжести и три в удовлетворительном состоянии. Еще десять человек были направлены на лечение в Москву - из них двое пациентов в состоянии тяжелой степени тяжести, восемь – в средней степени тяжести, уточнили в правительстве.