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Восемь пострадавших при атаке на склад в Котовске выписали из больницы - РИА Новости, 24.07.2026
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15:21 24.07.2026
Восемь пострадавших при атаке на склад в Котовске выписали из больницы

В Тамбовской области восемь пострадавших при атаке БПЛА выписали из больницы

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь пострадавших в результате атаки на склад Wildberries в Котовске выписали из больницы.
  • В стационарах Тамбовской области продолжают лечение четыре человека, один из них в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном.
  • Десять человек направлены на лечение в Москву, из них двое в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Восемь пострадавших в результате атаки ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписаны из больницы, сообщило правительство региона.
В четверг региональное правительство сообщало о том, что врачи выписали одного из пострадавших, в больницах оставалось 11 человек.
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"Из городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове продолжают выписывать пострадавших в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, на амбулаторное лечение уже выписаны восемь пациентов", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в стационарах Тамбовской области на лечении находятся четыре человека: один в состоянии средней степени тяжести и три в удовлетворительном состоянии. Еще десять человек были направлены на лечение в Москву - из них двое пациентов в состоянии тяжелой степени тяжести, восемь – в средней степени тяжести, уточнили в правительстве.
Восемнадцатого июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Тамбовская областьКотовскТамбовЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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