Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженец Данил Бабиков рассказал, что ВСУ сожгли его дом напалмом в поселке Ильиновка под Константиновкой.
- После поджога военные пытались пробить двери в подвал дронами, но дом выдержал удары и не обрушился.
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Беженец Данил Бабиков рассказал РИА Новости, что ВСУ сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой, а затем пытались дронами пробить двери в подвал, где он прятался с семьей.
По словам Бабикова, недалеко от их дома располагался расчет FPV-дронов ВСУ. Когда его отец перед наступлением холодов решил заделать разбитые окна в доме, его заметил украинский дрон-разведчик.
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"Пилил ножовкой ОСБ-плиту - прилетели дроны. Там поднялись, сюда прилетели, сожгли нас напалмом. Мы еле-еле затушили. Благодаря подвалу мы выжили", - сказал беженец.
По его словам, весь дом сгорел, а после этого украинские военные пытались пробить двери в подвал дронами. Он отметил, что дом был крепким, поэтому выдержал все удары и не обрушился.
Константиновка в Донецкой Народной Республике была освобождена российскими войсками 3 июля 2026 года.