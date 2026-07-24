Беженец рассказал, как ВСУ сожгли напалмом его дом под Константиновкой

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Беженец Данил Бабиков рассказал РИА Новости, что ВСУ сожгли напалмом его дом в поселке Ильиновка под Константиновкой, а затем пытались дронами пробить двери в подвал, где он прятался с семьей.

"Пилил ножовкой ОСБ-плиту - прилетели дроны. Там поднялись, сюда прилетели, сожгли нас напалмом. Мы еле-еле затушили. Благодаря подвалу мы выжили", - сказал беженец.

По его словам, весь дом сгорел, а после этого украинские военные пытались пробить двери в подвал дронами. Он отметил, что дом был крепким, поэтому выдержал все удары и не обрушился.