Эндокринолог объяснила, почему не надо есть шоколад перед сном

Краткий пересказ от РИА ИИ Кофеин, содержащийся в чае и шоколаде, мешает быстрому засыпанию, поэтому эти продукты не стоит употреблять вечером, рассказала врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Тяжелая жирная пища (фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, различные соусы) негативно влияет на ночной отдых, так как долго переваривается и может вызывать дискомфорт.

Ужинать рекомендуется за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться и не мешала организму подготовиться ко сну.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кофеин, содержащийся в чае и шоколаде, мешает быстрому засыпанию, поэтому эти продукты не стоит употреблять вечером, рассказала врач-эндокринолог, диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

"В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером", - сказала Михалева "Газете.Ru"

По словам врача, неблагоприятно на ночной отдых влияет и тяжелая жирная пища - фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, различные соусы. Такая еда переваривается значительно дольше, из-за чего желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать, когда организм уже должен готовиться ко сну, пояснила Михалева. После тяжелой жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что ухудшает качество отдыха, добавила специалист.

"Избыточное содержание белка в вечернем приеме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию", - отметила Михалева.