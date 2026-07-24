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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.07.2026
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21:40 24.07.2026 (обновлено: 21:43 24.07.2026)
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ.
  • Мужчина из села Березовка Борисовского округа получил осколочные ранения предплечья и ног, его доставили в больницу, помощь оказана, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадал мирный житель. В селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Там уточнили, что сотрудники добровольной народной дружины доставили его в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В результате детонации помещение загорелось - возгорание потушено, а также разбиты окна в трех частных домах.
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