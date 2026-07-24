В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ.
- Мужчина из села Березовка Борисовского округа получил осколочные ранения предплечья и ног, его доставили в больницу, помощь оказана, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
Там уточнили, что сотрудники добровольной народной дружины доставили его в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В результате детонации помещение загорелось - возгорание потушено, а также разбиты окна в трех частных домах.
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