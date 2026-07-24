Над Рязанской областью сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Малков.
РЯЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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