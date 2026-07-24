Белгород и округ подверглись атакам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись атакам ВСУ.
- В результате удара БПЛА по коммерческому объекту в Белгороде пострадал мужчина, с осколочными ранениями лица и бедра его транспортируют в областную клиническую больницу.
- В здании повреждены остекление и фасад.
- В поселке Дубовое БПЛА атаковал многоквартирный дом.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись атакам ВСУ, в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
"Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ... В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями лица и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. В здании повреждены остекление и фасад", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА атаковал многоквартирный дом. В результате загорелся один из балконов, возгорание потушено.
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