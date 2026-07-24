Белгород и округ подверглись атакам ВСУ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись атакам ВСУ, в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Уточняется, что в поселке Дубовое Белгородского округа БПЛА атаковал многоквартирный дом. В результате загорелся один из балконов, возгорание потушено.