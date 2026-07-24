В Белгородской области уничтожили около 160 дронов ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Белгородской областью было сбито и подавлено около 160 украинских беспилотников.
- ВСУ атаковали территорию региона 158 раз за минувшие сутки.
- 36 мирных жителей пострадали, из них 13 госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Около 160 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 36 мирных жителей пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 161 беспилотник", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его данным, противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также десять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 11 округам региона.
"В Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 36 человек. Тринадцать из них госпитализированы в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии", - уточнил врио губернатора.