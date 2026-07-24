В Белгородской области уничтожили около 160 дронов ВСУ за сутки

БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Около 160 украинских беспилотников сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 36 мирных жителей пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 36 человек. Тринадцать из них госпитализированы в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии", - уточнил врио губернатора.