США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Великобритания планируют провести встречу высокого уровня в Лондоне для обсуждения создания международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.
- В переговорах могут принять участие министры обороны и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока, включая главу Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна от США.
- Вашингтон рассчитывает, что союзники направят в регион противоминные корабли, ВМС и беспилотники для обеспечения безопасности торговых путей, так как США ищут стратегию выхода из военного конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США и Великобритания готовятся провести на следующей неделе в Лондоне встречи высокого уровня для обсуждения создания международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на европейских дипломатов и осведомленные источники.
"США и Великобритания планируют провести на следующей неделе в Лондоне встречу высокого уровня, посвященную созданию возможной международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе", - пишет портал.
В переговорах могут принять участие министры обороны и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока. Со стороны США ожидается участие главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, говорится в публикации портала.
Как сообщает портал, Вашингтон рассчитывает, что союзники направят в регион противоминные корабли, ВМС и беспилотники для обеспечения безопасности торговых путей в регионе. По словам европейского дипломата, США ищут стратегию выхода из военного конфликта с Ираном и рассчитывают на помощь партнеров.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.