США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу, пишет Axios

В переговорах могут принять участие министры обороны и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока. Со стороны США ожидается участие главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, говорится в публикации портала.

Как сообщает портал, Вашингтон рассчитывает, что союзники направят в регион противоминные корабли, ВМС и беспилотники для обеспечения безопасности торговых путей в регионе. По словам европейского дипломата, США ищут стратегию выхода из военного конфликта с Ираном и рассчитывают на помощь партнеров.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.