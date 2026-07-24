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США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу, пишет Axios - РИА Новости, 24.07.2026
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19:53 24.07.2026
США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу, пишет Axios

Axios: США и Британия обсудят создание коалиции по защите судоходства

© www.tsimplacablentc.orgВеликобритания - США
Великобритания - США - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Великобритания планируют провести встречу высокого уровня в Лондоне для обсуждения создания международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.
  • В переговорах могут принять участие министры обороны и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока, включая главу Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна от США.
  • Вашингтон рассчитывает, что союзники направят в регион противоминные корабли, ВМС и беспилотники для обеспечения безопасности торговых путей, так как США ищут стратегию выхода из военного конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США и Великобритания готовятся провести на следующей неделе в Лондоне встречи высокого уровня для обсуждения создания международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на европейских дипломатов и осведомленные источники.
"США и Великобритания планируют провести на следующей неделе в Лондоне встречу высокого уровня, посвященную созданию возможной международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе", - пишет портал.
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В переговорах могут принять участие министры обороны и высшее военное командование стран Запада и Ближнего Востока. Со стороны США ожидается участие главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, говорится в публикации портала.
Как сообщает портал, Вашингтон рассчитывает, что союзники направят в регион противоминные корабли, ВМС и беспилотники для обеспечения безопасности торговых путей в регионе. По словам европейского дипломата, США ищут стратегию выхода из военного конфликта с Ираном и рассчитывают на помощь партнеров.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Трамп: США будут уничтожать по одной цели в Иране за каждое судно в Ормузе
22 июля, 16:26
 
В миреСШАИранВеликобританияПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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