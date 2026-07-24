Свыше 250 машин пополнят автопарк "Мострансавто" в этом году

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 250 машин разного класса пополнят автопарк подмосковного перевозчика "Мострансавто" в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Продолжаем обновлять общественный транспорт Подмосковья. Наш флагман — Ликинский автобусный завод в Орехово-Зуевском округе — передал "Мострансавто" первую в этом году партию из 15 новых автобусов ЛИАЗ. Уже в ближайшее время они выйдут на маршруты в Домодедово и Лосино-Петровском. До конца июля завод поставит еще 61 автобус, а всего в этом году парк "Мострансавто" пополнят 252 современные машины разных классов", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что новые автобусы, поставляемые ЛИАЗ, низкопольные, оборудованы пандусами и местами для маломобильных жителей, системами климат-контроля, видеонаблюдением, USB-зарядками, информационными табло и современными системами безопасности.

Так, по данным Воробьева, за последние пять лет в Подмосковье обновили 3,5 тысячи автобусов.