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Свыше 250 машин пополнят автопарк "Мострансавто" в этом году - РИА Новости, 24.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:39 24.07.2026
Свыше 250 машин пополнят автопарк "Мострансавто" в этом году

Более 250 машин разного класса пополнят автопарк "Мострансавто" в 2026 году

© РИА Новости / Александр ВильфГородские автобусы компании "Мострансавто"
Городские автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Городские автобусы компании "Мострансавто". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 250 машин разного класса пополнят автопарк подмосковного перевозчика "Мострансавто" в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Продолжаем обновлять общественный транспорт Подмосковья. Наш флагман — Ликинский автобусный завод в Орехово-Зуевском округе — передал "Мострансавто" первую в этом году партию из 15 новых автобусов ЛИАЗ. Уже в ближайшее время они выйдут на маршруты в Домодедово и Лосино-Петровском. До конца июля завод поставит еще 61 автобус, а всего в этом году парк "Мострансавто" пополнят 252 современные машины разных классов", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что новые автобусы, поставляемые ЛИАЗ, низкопольные, оборудованы пандусами и местами для маломобильных жителей, системами климат-контроля, видеонаблюдением, USB-зарядками, информационными табло и современными системами безопасности.
Так, по данным Воробьева, за последние пять лет в Подмосковье обновили 3,5 тысячи автобусов.
"Сегодня в регионе работают около 2 тысяч маршрутов. За три года пассажиропоток вырос на 20% — важно не снижать темп и продолжать делать поездки комфортнее и надежнее для наших жителей", - добавил глава региона.
 
Новости ПодмосковьяАвтоМосковская область (Подмосковье)Лосино-ПетровскийАндрей ВоробьевМострансавтоЛикинский автобусный завод
 
 
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