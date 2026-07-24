В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военными, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белоруссии на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи произошло ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля.
- Водитель потерял управление, и автомобиль опрокинулся в кювет.
- Два человека погибли, 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.
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"Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
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Отмечается, что сегодня утром на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. "По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что погибли два человека. "Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что "прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, следователи-криминалисты и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета". Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз и инспекторов ГАИ. Детально фиксируется следовая картина аварии. Координацию действий на месте осуществляет заместитель начальника управления СК по Могилевской области Виталий Шлеханов.
В сообщении говорится, что Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Министерство обороны подтвердило факт происшествия. "Министерством обороны начата проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого произошло опрокидывание автомобиля, где двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. "Пострадавшим в ДТП в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что обстоятельства выясняются комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом и министерством внутренних дел. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны Белоруссии. Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. "Должностные лица находятся на связи с родственниками. Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", - говорится в сообщении.