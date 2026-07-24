В Белоруссии опрокинулся автомобиль с военными, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белоруссии на 12-м километре автодороги Осиповичи — Барановичи произошло ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля.

Водитель потерял управление, и автомобиль опрокинулся в кювет.

Два человека погибли, 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, погибли двое, 14 пострадавших попали в больницу, сообщила пресс-служба следственного комитета (СК) республики.

« "Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале СК.

Отмечается, что сегодня утром на 12-м километре автодороги Осиповичи - Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского военного автомобиля. "По предварительной информации, водитель во время движения по главной дороге при повороте потерял управление транспортным средством. По инерции произошло опрокидывание автомобиля в кювет", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что погибли два человека. "Еще 14 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что "прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного управления, следователи-криминалисты и следователи главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета". Проводится комплексный осмотр объектов и территории с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз и инспекторов ГАИ . Детально фиксируется следовая картина аварии. Координацию действий на месте осуществляет заместитель начальника управления СК по Могилевской области Виталий Шлеханов.

В сообщении говорится, что Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Министерство обороны подтвердило факт происшествия. "Министерством обороны начата проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого произошло опрокидывание автомобиля, где двое военнослужащих получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. "Пострадавшим в ДТП в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.