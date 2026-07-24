Рейтинг@Mail.ru
Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:36 24.07.2026
Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы

АТОР: визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВизовый центр Италии в Москве
Визовый центр Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Визовый центр Италии в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3850 рублей при запросе визы.
  • Перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3,85 тысячи рублей, которую необходимо вносить сразу при запросе визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Визовый центр Италии в Москве, который обслуживает компания VMS, ввел предоплату. Теперь сервисный сбор в размере 3850 рублей при запросе визы нужно внести сразу и в полном объеме при создании записи – после заполнения данных система перенаправляет на страницу оплаты", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается. "Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут", - добавили в ассоциации.
В туроператоре Space Travel подчеркнули, что пока предоплата сервисного сбора действует только при записи на подачу документов в визовые центры VMS, а в операторе Almaviva, который обслуживает визовые центры Италии в регионах, такое новшество еще не введено.
Однако по данным АТОР, которая изучила информацию на сайте VMS, официальных объявлений о нововведении там нет. "Более того, в пункте "Запись на подачу документов" по-прежнему указано: запись в визовый центр на подачу документов осуществляется бесплатно. Подтверждение записи необходимо распечатать и предъявить при входе в визовый центр", - заключили в ассоциации.
Посольство России в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В посольстве России рассказали, какие визы запрашивают бельгийцы
23 июля, 01:50
 
ТуризмИталияМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала