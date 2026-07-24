Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3850 рублей при запросе визы.

Перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3,85 тысячи рублей, которую необходимо вносить сразу при запросе визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Италии Москве , который обслуживает компания VMS, ввел предоплату. Теперь сервисный сбор в размере 3850 рублей при запросе визы нужно внести сразу и в полном объеме при создании записи – после заполнения данных система перенаправляет на страницу оплаты", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается. "Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут", - добавили в ассоциации.

В туроператоре Space Travel подчеркнули, что пока предоплата сервисного сбора действует только при записи на подачу документов в визовые центры VMS, а в операторе Almaviva, который обслуживает визовые центры Италии в регионах, такое новшество еще не введено.