Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3850 рублей при запросе визы.
- Перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Визовый центр Италии компании VMS в Москве ввел предоплату в размере 3,85 тысячи рублей, которую необходимо вносить сразу при запросе визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается. "Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут", - добавили в ассоциации.
В туроператоре Space Travel подчеркнули, что пока предоплата сервисного сбора действует только при записи на подачу документов в визовые центры VMS, а в операторе Almaviva, который обслуживает визовые центры Италии в регионах, такое новшество еще не введено.
Однако по данным АТОР, которая изучила информацию на сайте VMS, официальных объявлений о нововведении там нет. "Более того, в пункте "Запись на подачу документов" по-прежнему указано: запись в визовый центр на подачу документов осуществляется бесплатно. Подтверждение записи необходимо распечатать и предъявить при входе в визовый центр", - заключили в ассоциации.