В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека.

Еще двое получили ранения, одна мирная жительница находится в тяжелом состоянии.

Повреждения получили автомобили, жилые дома, предприятие, административное здание и коммерческий объект.

БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили в оперативном При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.

"Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм", — рассказали там.

Еще одна мирная жительница получила осколочные ранения шеи, рук и ног. В тяжелом состоянии ее доставили в Борисовскую ЦРБ, где оказывают необходимую помощь.

А при ударе дрона по многоквартирному дому в Шебекино пострадал мужчина. После оказания помощи в районной больнице его переведут на лечение в областную.

В четырех муниципалитетах в результате всех атак разрушен частный дом, повреждения получили два многоквартирных и еще три частных, а также предприятие, административное здание, коммерческий объект, семь автомобилей и два грузовика.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.