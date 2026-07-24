Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека.
- Еще двое получили ранения, одна мирная жительница находится в тяжелом состоянии.
- Повреждения получили автомобили, жилые дома, предприятие, административное здание и коммерческий объект.
БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. При атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека, есть пострадавшие, сообщили в оперативном штабе региона.
"Село Казачья Лисица Грайворонского округа подверглось ракетному обстрелу. В результате попадания снаряда в частный дом двое мужчин скончались от полученных травм", — рассказали там.
Еще одна мирная жительница получила осколочные ранения шеи, рук и ног. В тяжелом состоянии ее доставили в Борисовскую ЦРБ, где оказывают необходимую помощь.
А при ударе дрона по многоквартирному дому в Шебекино пострадал мужчина. После оказания помощи в районной больнице его переведут на лечение в областную.
В четырех муниципалитетах в результате всех атак разрушен частный дом, повреждения получили два многоквартирных и еще три частных, а также предприятие, административное здание, коммерческий объект, семь автомобилей и два грузовика.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18