В Курской области из-за атак ВСУ ранены три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак ВСУ на Курскую область ранены три человека.

КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Три человека ранены в результате атак ВСУ на Курскую область, всем оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Враг продолжает свои подлые атаки на мирных людей. Ранены три человека. В селе Щекино Рыльского района в результате атаки дрона на предприятие ранена 58-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения правого плеча и левой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что медики оказали ей необходимую помощь, она будет наблюдаться амбулаторно.

"В селе Беседино Курского района 37-летний мужчина наступил на мину. В результате подрыва пострадала левая стопа - оторвало один палец. Доставили его в Курскую областную больницу", - сообщил глава региона.

Он отметил, что также сегодня в областную больницу обратился пострадавший накануне от удара БПЛА мужчина 1978 года рождения.