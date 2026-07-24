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В Курской области из-за атак ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 24.07.2026
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18:39 24.07.2026 (обновлено: 18:49 24.07.2026)
В Курской области из-за атак ВСУ ранены три человека

Хинштейн: в Курской области из-за атак ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Курскую область ранены три человека.
КУРСК, 24 июл - РИА Новости. Три человека ранены в результате атак ВСУ на Курскую область, всем оказана медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Враг продолжает свои подлые атаки на мирных людей. Ранены три человека. В селе Щекино Рыльского района в результате атаки дрона на предприятие ранена 58-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения правого плеча и левой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что медики оказали ей необходимую помощь, она будет наблюдаться амбулаторно.
"В селе Беседино Курского района 37-летний мужчина наступил на мину. В результате подрыва пострадала левая стопа - оторвало один палец. Доставили его в Курскую областную больницу", - сообщил глава региона.
Он отметил, что также сегодня в областную больницу обратился пострадавший накануне от удара БПЛА мужчина 1978 года рождения.
"У него ссадина головы и гематома правого глаза. Будет наблюдаться амбулаторно. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, наши врачи сделают для этого все возможное", - сообщил Хинштейн.
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Курская областьПроисшествияАлександр ХинштейнРыльский районЩекино
 
 
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