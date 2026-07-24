В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина получил осколочные ранения.
- При атаке другого дрона загорелась "Газель", сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, повреждено остекление социального объекта.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекино Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина повреждена, также посечен еще один автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что при атаке еще одного дрона загорелась "Газель", сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, также повреждено остекление социального объекта.
Кроме того, по данным штаба, атакам БПЛА ВСУ подверглись поселок Маслова Пристань, хутор Ржавец, село Новая Таволжанка Шебекинского округа, село Николаевка Белгородского округа, село Сабынино Яковлевского округа, поселок Быценков Краснояружского округа и село Дорогощь Грайворонского округа.