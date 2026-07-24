Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 24.07.2026 (обновлено: 14:50 24.07.2026)
В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

В Шебекино Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина получил осколочные ранения.
  • При атаке другого дрона загорелась "Газель", сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, повреждено остекление социального объекта.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекино Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина повреждена, также посечен еще один автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что при атаке еще одного дрона загорелась "Газель", сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, также повреждено остекление социального объекта.
Кроме того, по данным штаба, атакам БПЛА ВСУ подверглись поселок Маслова Пристань, хутор Ржавец, село Новая Таволжанка Шебекинского округа, село Николаевка Белгородского округа, село Сабынино Яковлевского округа, поселок Быценков Краснояружского округа и село Дорогощь Грайворонского округа.
Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Германии выступили с внезапным заявлением о России из-за Украины
Вчера, 11:44
 
Белгородская областьШебекиноПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала