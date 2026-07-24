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При ракетной атаке на Киров погибли шесть человек - РИА Новости, 24.07.2026
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12:42 24.07.2026 (обновлено: 15:14 24.07.2026)
При ракетной атаке на Киров погибли шесть человек

Шесть человек погибли и 26 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Кирову

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ракетном ударе ВСУ по Кирову погибли шесть человек.
  • Еще 26 местных жителей пострадали.
  • Раненым оказывают медицинскую помощь, части из них потребовалась госпитализация.
  • Специалисты потушили пожар, возникший после удара, восстановили водоснабжение и подачу электричества.
  • Очевидцев призвали не публиковать фото и видео с последствиями атаки.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по Кирову погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Соколов.
«
"В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что власти поддержат их семьи. По его словам, раненым оказывают медицинскую помощь, части из них потребовалась госпитализация.
Соколов рассказал, что пожар, возникший после удара, потушили. Специалисты восстановили водоснабжение и подачу электричества. Сейчас они обследуют близлежащие дома.
Губернатор также призвал местных жителей не публиковать фото и видео с последствиями атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеКировАлександр СоколовВооруженные силы УкраиныКировская областьПроисшествия
 
 
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