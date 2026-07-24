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В Белгородской области украинский беспилотник ранил тракториста - РИА Новости, 24.07.2026
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11:29 24.07.2026 (обновлено: 11:32 24.07.2026)
В Белгородской области украинский беспилотник ранил тракториста

В селе Веселая Лопань Белгородской области БПЛА ВСУ ранил тракториста

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе села Веселая Лопань Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал тракториста.
  • Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал тракториста в районе села Веселая Лопань Белгородской области, мужчина в крайне тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Октябрьскую РБ. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что техника повреждена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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