В Белгородской области украинский беспилотник ранил тракториста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Веселая Лопань Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал тракториста.
- Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени, он находится в крайне тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал тракториста в районе села Веселая Лопань Белгородской области, мужчина в крайне тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе региона.
"В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Октябрьскую РБ. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что техника повреждена.