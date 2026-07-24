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Посольство Филиппин рассказало о роли России как партнера АСЕАН - РИА Новости, 24.07.2026
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06:45 24.07.2026
Посольство Филиппин рассказало о роли России как партнера АСЕАН

РИА Новости: Филиппины считают РФ важным стратегическим партнером АСЕАН

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филиппины рассматривают Россию как важного стратегического партнера АСЕАН.
  • Филиппины в 2026 году будут страной-председателем АСЕАН.
  • Участие России в саммите АСЕАН в Казани помогло сохранить дипломатические и экономические каналы связи на фоне глобальной геополитической напряженности.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины рассматривают Россию в качестве важного стратегического партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отношения с которым помогают сохранять каналы взаимодействия на фоне глобальной геополитической напряженности, заявили РИА Новости в филиппинском посольстве в Москве.
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"Филиппины рассматривают Россию как важного стратегического партнера АСЕАН. Приоритетом для нас остается прагматичное сотрудничество в сферах безопасности, экономики и культуры", - заявили агентству в посольстве.
Как подчеркнули в диппредставительстве, для Манилы взаимодействие с Москвой на площадках АСЕАН, включая саммит в Казани, имеет критически важное значение для поддержания открытого диалога, управления региональной стабильностью и обеспечения порядка, основанного на правилах.
"Участие России в саммите, прошедшем в Казани в прошлом месяце, стало успешной попыткой сохранить жизненно важные дипломатические и экономические каналы связи на фоне глобальной геополитической напряженности", - отметили дипломаты.
По уточнению посольства, Филиппины на казанском саммите смогли заручиться обязательствами по продовольствию и энергоносителям, а также продемонстрировать способность взаимодействовать со всеми мировыми державами на своих собственных условиях.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17-19 июня.
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