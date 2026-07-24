Краткий пересказ от РИА ИИ Филиппины рассматривают Россию как важного стратегического партнера АСЕАН.

Филиппины в 2026 году будут страной-председателем АСЕАН.

Участие России в саммите АСЕАН в Казани помогло сохранить дипломатические и экономические каналы связи на фоне глобальной геополитической напряженности.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Филиппины рассматривают Россию в качестве важного стратегического партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отношения с которым помогают сохранять каналы взаимодействия на фоне глобальной геополитической напряженности, заявили РИА Новости в филиппинском посольстве в Москве.

Филиппины в 2026 году являются страной-председателем АСЕАН.

"Филиппины рассматривают Россию как важного стратегического партнера АСЕАН. Приоритетом для нас остается прагматичное сотрудничество в сферах безопасности, экономики и культуры", - заявили агентству в посольстве.

Как подчеркнули в диппредставительстве, для Манилы взаимодействие с Москвой на площадках АСЕАН, включая саммит в Казани, имеет критически важное значение для поддержания открытого диалога, управления региональной стабильностью и обеспечения порядка, основанного на правилах.

"Участие России в саммите, прошедшем в Казани в прошлом месяце, стало успешной попыткой сохранить жизненно важные дипломатические и экономические каналы связи на фоне глобальной геополитической напряженности", - отметили дипломаты.

По уточнению посольства, Филиппины на казанском саммите смогли заручиться обязательствами по продовольствию и энергоносителям, а также продемонстрировать способность взаимодействовать со всеми мировыми державами на своих собственных условиях.