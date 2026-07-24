Краткий пересказ от РИА ИИ Главная слабость украинской армии — нехватка желающих идти на фронт.

Нехватка новобранцев приводит к серьезному расколу в обществе.

Между простыми украинцами и вербовщиками происходят жесткие стычки.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главная слабость украинской армии состоит в том, что у нее не хватает желающих идти на фронт, заявила корреспондент датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер.

"В этом (новобранцах ВСУ - ред.) отчаянно нуждаются. Не только в тех, кто сбежал из страны, но и во многих сотнях тысяч украинцев, которые все же остались в стране, но прячутся. Нехватка желающих - это определенно в принципе самая большая слабость украинской армии", - заявила Кимер в эфире DR.

По ее словам, мобилизация на Украине приводит к серьезному расколу. Журналистка указывает, в частности, на жесткие стычки между простыми украинцами и вербовщиками.

"Это ведь огромная дилемма. С моральной точки зрения можно считать, что важно и правильно, чтобы все помогали защищать Украину. Но, может, пусть только не ваш собственный сын, отец, любимый или вы сами", - отмечает Кимер.

В конце июня министерство иммиграции и интеграции Дании сообщило, что Копенгаген представил законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в Дании временный вид на жительство по особому закону.