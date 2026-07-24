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Суд отменил арест избранному депутатом представителю "Сильной Армении" - РИА Новости, 24.07.2026
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18:49 24.07.2026
Суд отменил арест избранному депутатом представителю "Сильной Армении"

Суд отменил арест избранному депутатом представителю "Сильной Армении" Казиняну

© SputnikДавид Казинян
Давид Казинян - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik
Давид Казинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антикоррупционный суд в Ереване освободил из-под стражи депутата парламента представителя партии "Сильная Армения" Давида Казиняна.
  • Власти обвиняли его в подготовке к даче взятки, но суд отменил меру пресечения в виде ареста.
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Антикоррупционный суд в Ереване освободил из-под стражи избранного депутатом парламента нового созыва представителя партии "Сильная Армения" Давида Казиняна, заявил в пятницу судья Левон Петросян.
"Суд постановил отменить меру пресечения в виде ареста", - заявил судья, оглашая решение относительно Казиняна.
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Ранее адвокат политика Арам Вардеванян сообщил журналистам, что власти обвиняют оппозиционера в подготовке к даче взятки. Он добавил, что Казинян, арестованный 18 июня, не имеет к этому никакого отношения.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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