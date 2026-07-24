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Диетолог предупредила о неприятных последствиях переедания арбуза - РИА Новости, 24.07.2026
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12:13 24.07.2026
Диетолог предупредила о неприятных последствиях переедания арбуза

Писарева: переедание арбуза может привести к скачкам сахара, упадку сил и голоду

© Фото : Freepik / boyarkinamarinaАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Freepik / boyarkinamarina
Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избыточное употребление арбуза может привести к резким скачкам сахара, сильной усталости и голоду, предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
  • Арбуз почти на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями, что создает высокое давление и дает нагрузку на сердце и почки.
  • При хронических заболеваниях почек арбуз способен вызвать защелачивание мочи и увеличить объем циркулирующей крови.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Избыточное употребление арбуза может привести к резким скачкам сахара, сильной усталости и голоду, предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
"Если съесть арбуза больше нормы, то будут скачки сахара. Огромное количество фруктозы может блокировать сигнал насыщения, а избыток перерабатывается напрямую в висцеральный жир. Инсулин подлетит до небес, чтобы утилизировать глюкозу, а затем резко упадет. В итоге вы почувствуете дикую усталость, туман в голове и голод", - сказала Писарева NEWS.ru.
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По словам диетолога, арбуз почти на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями, что создает высокое давление и дает резкую нагрузку на сердце и почки. Кроме того, ягода богата быстро ферментируемыми углеводами, которые у людей с чувствительным ЖКТ могут вызвать газовый шторм, вздутие, спазмы и диарею, отметила Писарева.
Специалист также предупредила, что при хронических заболеваниях почек арбуз способен вызвать защелачивание мочи и увеличить объем циркулирующей крови, что создает дополнительную нагрузку на организм.
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