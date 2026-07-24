Диетолог предупредила о неприятных последствиях переедания арбуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избыточное употребление арбуза может привести к резким скачкам сахара, сильной усталости и голоду, предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
- Арбуз почти на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями, что создает высокое давление и дает нагрузку на сердце и почки.
- При хронических заболеваниях почек арбуз способен вызвать защелачивание мочи и увеличить объем циркулирующей крови.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Избыточное употребление арбуза может привести к резким скачкам сахара, сильной усталости и голоду, предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
"Если съесть арбуза больше нормы, то будут скачки сахара. Огромное количество фруктозы может блокировать сигнал насыщения, а избыток перерабатывается напрямую в висцеральный жир. Инсулин подлетит до небес, чтобы утилизировать глюкозу, а затем резко упадет. В итоге вы почувствуете дикую усталость, туман в голове и голод", - сказала Писарева NEWS.ru.
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По словам диетолога, арбуз почти на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями, что создает высокое давление и дает резкую нагрузку на сердце и почки. Кроме того, ягода богата быстро ферментируемыми углеводами, которые у людей с чувствительным ЖКТ могут вызвать газовый шторм, вздутие, спазмы и диарею, отметила Писарева.
Специалист также предупредила, что при хронических заболеваниях почек арбуз способен вызвать защелачивание мочи и увеличить объем циркулирующей крови, что создает дополнительную нагрузку на организм.
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