Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений.
- Остаточные нитраты скапливаются в основном в белой части корки арбуза.
- Массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля — августе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений, ускоряющих рост ягоды, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
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"Основная причина летних кишечных инфекций — это грязь и бактерии, попадающие на продукты. Что касается нитратов, то здесь ситуация неоднозначна. Ранние арбузы действительно могут содержать больше нитратов из-за азотных удобрений, ускоряющих рост", - сказал Карпенко.
Он отметил, что остаточные нитраты, если и есть, скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не есть.
"По-настоящему массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля – августе. Именно в этот период на прилавки поступает основной урожай отечественных бахчевых, выращенных в открытом грунте. Самый широкий выбор и самые низкие цены традиционно ожидаются в августе и начале сентября", - заключил эксперт.
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