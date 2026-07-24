Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы

"Основная причина летних кишечных инфекций — это грязь и бактерии, попадающие на продукты. Что касается нитратов, то здесь ситуация неоднозначна. Ранние арбузы действительно могут содержать больше нитратов из-за азотных удобрений, ускоряющих рост", - сказал Карпенко.

Он отметил, что остаточные нитраты, если и есть, скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не есть.