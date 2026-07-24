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Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы - РИА Новости, 24.07.2026
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08:30 24.07.2026 (обновлено: 08:31 24.07.2026)
Эксперт рассказал, насколько безопасны ранние арбузы

Карпенко: ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкУрожай арбузов
Урожай арбузов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Урожай арбузов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за использования азотных удобрений.
  • Остаточные нитраты скапливаются в основном в белой части корки арбуза.
  • Массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля — августе.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ранние арбузы могут содержать больше нитратов из-за удобрений, ускоряющих рост ягоды, сообщил РИА Новости доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
«
"Основная причина летних кишечных инфекций — это грязь и бактерии, попадающие на продукты. Что касается нитратов, то здесь ситуация неоднозначна. Ранние арбузы действительно могут содержать больше нитратов из-за азотных удобрений, ускоряющих рост", - сказал Карпенко.
Он отметил, что остаточные нитраты, если и есть, скапливаются в основном в белой части корки, поэтому ее лучше не есть.
"По-настоящему массовый и вкусный сезон российских арбузов наступает в конце июля – августе. Именно в этот период на прилавки поступает основной урожай отечественных бахчевых, выращенных в открытом грунте. Самый широкий выбор и самые низкие цены традиционно ожидаются в августе и начале сентября", - заключил эксперт.
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