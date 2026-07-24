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Главы МИД Ирана и Омана обсудили судоходство в Ормузском проливе - РИА Новости, 24.07.2026
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20:00 24.07.2026
Главы МИД Ирана и Омана обсудили судоходство в Ормузском проливе

Аракчи и аль-Бусаиди обсудили деэскалацию и судоходство в Ормузском проливе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди деэскалацию и судоходство в Ормузском проливе.
  • Министры подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства и обсудили механизмы для предотвращения эскалации напряженности в регионе.
ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди деэскалацию и судоходство в Ормузском проливе, ситуация в котором стала формальным поводом для возобновления боевых действий между Ираном и США.
"Указав на важность обеспечения безопасности судоходства, министры обсудили региональное сотрудничество и механизмы для предотвращения эскалации напряженности и установления мира, стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Аракчи.
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Кроме того, дипломаты в ходе телефонного разговора обменялись мнениями касательно движения торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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