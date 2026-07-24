Главы МИД Ирана и Омана обсудили судоходство в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди деэскалацию и судоходство в Ормузском проливе, ситуация в котором стала формальным поводом для возобновления боевых действий между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.