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Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить новый паспорт - РИА Новости, 24.07.2026
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10:09 24.07.2026
Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить новый паспорт

Лантратова: омбудсмен Севастополя помог участнику СВО получить паспорт

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить паспорт после его потери на передовой.
  • Вопрос был решен благодаря слаженным действиям аппарата уполномоченного и УМВД России по городу Севастополю.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить паспорт после потери его на передовой, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к уполномоченному по правам человека в Севастополе Павлу Буцаю обратился участник СВО, прибывший с передовой на лечение. Мужчина потерял паспорт и не мог получить банковскую карту для зачисления выплат.
«
"Мои коллеги незамедлительно обратились в региональную миграционную службу для решения вопроса… Вопрос был решен благодаря слаженным действиям моих коллег из аппарата уполномоченного и УМВД России по городу Севастополю. Будем продолжать эту важную работу", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Также она поблагодарила УМВД России по городу и регионального омбудсмена за оперативное решение вопроса.
"Утрата документов в ходе боевых действий, к сожалению, нередкое явление среди участников СВО. Только за семь месяцев с этой проблемой в аппарат уполномоченного в Севастополе обратились 60 человек", - подчеркнула Лантратова.
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