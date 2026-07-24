Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить новый паспорт

Краткий пересказ от РИА ИИ Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить паспорт после его потери на передовой.

Вопрос был решен благодаря слаженным действиям аппарата уполномоченного и УМВД России по городу Севастополю.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аппарат омбудсмена Севастополя помог участнику СВО получить паспорт после потери его на передовой, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к уполномоченному по правам человека в Севастополе Павлу Буцаю обратился участник СВО, прибывший с передовой на лечение. Мужчина потерял паспорт и не мог получить банковскую карту для зачисления выплат.

« "Мои коллеги незамедлительно обратились в региональную миграционную службу для решения вопроса… Вопрос был решен благодаря слаженным действиям моих коллег из аппарата уполномоченного и УМВД России по городу Севастополю. Будем продолжать эту важную работу", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Также она поблагодарила УМВД России по городу и регионального омбудсмена за оперативное решение вопроса.