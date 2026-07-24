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Россия нарастила поставки сельхозпродукции в Африку на 40 процентов - РИА Новости, 24.07.2026
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13:23 24.07.2026
Россия нарастила поставки сельхозпродукции в Африку на 40 процентов

Россия нарастила поставки сельхозпродукции в Африку до 11 млн тонн

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРазгрузка вагона с зерном на терминале в порту
Разгрузка вагона с зерном на терминале в порту - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Разгрузка вагона с зерном на терминале в порту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года Россия нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Африку на 40% в натуральном выражении и на 35% в стоимостном.
  • Больше всего Россия экспортировала пшеницы — порядка 10,2 миллиона тонн.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Африку на 40% в натуральном выражении и 35% - в стоимостном, до 11 миллионов тонн на 2,9 миллиарда долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за первые полгода 2026 года Россия поставила на Африканский континент более 11 миллионов тонн продукции АПК на сумму около 2,9 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 40% в натуральном выражении и 35% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В центре отметили, что больше всего Россия экспортировала пшеницы - порядка 10,2 миллиона тонн. Также в топ-5 входят ячмень - с поставками на 234 тысяч тонн, соевое масло - более 158 тысяч тонн, жмых и шрот из семян подсолнечника - более 95 тысяч тонн и свекловичный жом с добавкой мелассы - более 64 тысяч тонн.
По данным "Агроэкспорта", преимущественно российская продукция АПК экспортируется в Египет. Если за первые шесть месяцев 2025 года объем поставок составлял около 3,8 миллиона тонн, то за аналогичный период 2026 года он вырос до 4,9 миллиона тонн. На Египет пришлось 44% от общего объема экспорта в страны Африки в натуральном выражении.
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