Апачев прокомментировал внесение его в список угроз нацбезопасности Украины

"Я сейчас работаю над созданием нового альбома. Судя по всему, в Киеве его ждут особенно, поэтому выдали свою оценку авансом. Это никак не отразится на моей лирике - я продолжу. Ведь значит то, что я делаю - правильно, и мои творческие снаряды достигают своих целей и центров принятия решений", - сказал рэпер.