Апачев прокомментировал внесение его в список угроз нацбезопасности Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпер Аким Апачев считает причисление его к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины, признанием своей деятельности.
- Он заявил, что продолжит свою творческую деятельность и работает над созданием нового альбома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) рассказал РИА Новости, что считает признанием причисление его к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины.
"Считаю это очередным признанием со стороны противника. Раньше просто был осужден на 12 лет за сепаратизм, поддержку Российской Федерации, а теперь представляю угрозу национальной безопасности Украины", - сказал Апачев.
Так он прокомментировал информацию в украинских СМИ, что нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания усмотрел в его деятельности угрозу национальной безопасности и обратился о включении в соответствующий реестр в минкульт Украины.
"Я сейчас работаю над созданием нового альбома. Судя по всему, в Киеве его ждут особенно, поэтому выдали свою оценку авансом. Это никак не отразится на моей лирике - я продолжу. Ведь значит то, что я делаю - правильно, и мои творческие снаряды достигают своих целей и центров принятия решений", - сказал рэпер.