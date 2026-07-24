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Апачев прокомментировал внесение его в список угроз нацбезопасности Украины - РИА Новости, 24.07.2026
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19:15 24.07.2026
Апачев прокомментировал внесение его в список угроз нацбезопасности Украины

Рэпер Апачев счел признанием внесение его в список угроз нацбезопасности Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Аким Апачев считает причисление его к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины, признанием своей деятельности.
  • Он заявил, что продолжит свою творческую деятельность и работает над созданием нового альбома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) рассказал РИА Новости, что считает признанием причисление его к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины.
"Считаю это очередным признанием со стороны противника. Раньше просто был осужден на 12 лет за сепаратизм, поддержку Российской Федерации, а теперь представляю угрозу национальной безопасности Украины", - сказал Апачев.
Так он прокомментировал информацию в украинских СМИ, что нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания усмотрел в его деятельности угрозу национальной безопасности и обратился о включении в соответствующий реестр в минкульт Украины.
"Я сейчас работаю над созданием нового альбома. Судя по всему, в Киеве его ждут особенно, поэтому выдали свою оценку авансом. Это никак не отразится на моей лирике - я продолжу. Ведь значит то, что я делаю - правильно, и мои творческие снаряды достигают своих целей и центров принятия решений", - сказал рэпер.
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